Protti su Osimhen | Atleta a tutto tondo | spacca le difese

L'esordio boom in Serie A di Victor Osimhen ha entusiasmato tifosi ed addetti ai lavori. Arriva il commento dell'ex bomber Protti. Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Lazio, Napoli e Bari, ha ...Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Lazio, Napoli e Bari, ha parlato a Radio Sportiva: "Osimhen ha dimostrato di essere devastante in campo aperto e vedendolo mi dà l'idea di essere un atleta a tut ...