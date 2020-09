Positivi al covid ma non rintracciabili: a Napoli è caccia ai contagiati (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ventiquattro persone sottoposte a tampone sono risultate positive al covid-19, ma hanno dato recapiti sbagliati e non è possibile rintracciarli. Dei 57 casi risultati malati di coronavirus registrati ieri a Napoli, ben 24 hanno fornito intenzionalmente recapiti sbagliati e quindi non è stato possibile rintracciarli per poterli mettere in isolamento. Il virus continua a correre rendendo pressante il lavoro di tracciamento dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. L'articolo Positivi al covid ma non rintracciabili: a Napoli è caccia ai contagiati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ventiquattro persone sottoposte a tampone sono risultate positive al-19, ma hanno dato recapiti sbagliati e non è possibile rintracciarli. Dei 57 casi risultati malati di coronavirus registrati ieri a, ben 24 hanno fornito intenzionalmente recapiti sbagliati e quindi non è stato possibile rintracciarli per poterli mettere in isolamento. Il virus continua a correre rendendo pressante il lavoro di tracciamento dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. L'articoloalma non: aaiproviene da Anteprima24.it.

Una particolare attenzione verrà riservata ai cambiamenti determinati dal Covid-19 nelle abitudini e nel modo di concepire gli spazi e il lavoro, tra criticità, esperienze positive e processi in ...

Coronavirus: dipendente positivo, chiude Biblioteca Satta

(ANSA) - NUORO, 22 SET - Un dipendente della biblioteca Satta di Nuoro è risultato positivo al Covid-19 e la struttura è stata chiusa al pubblico per precauzione. Si tratta di un lavoratore in ...

