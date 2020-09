Milano, 30enne finge amore per anziana e le sottrae soldi per stare con altre donne (Di martedì 22 settembre 2020) L’uomo di circa 30 anni dopo aver conosciuto un’ottantenne di Milano in vacanza, le ha fatto credere di essere innamorato di lei e le ha sottratto circa 150mila per fare i suoi comodi Le persone a volte sono prive di scrupoli e pur di raggiungere i proprio scopi sono davvero disposte a tutte. È il caso di un ragazzo 30enne che dopo aver conosciuto una signora milanese ultra ottantenne in vacanza a Cortina d’Ampezzo l’ha corteggiata facendole perdere la testa. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i suoi sentimenti non erano per nulla veritieri. Voleva solo approfittare della sua ricchezza per poter fare la cosiddetta “bella vita”. Fortunatamente l’intervento dei familiari della povera anziana hanno fatto scattare le indagini che hanno poi portato alla luce la ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) L’uomo di circa 30 anni dopo aver conosciuto un’ottantenne diin vacanza, le ha fatto credere di essere innamorato di lei e le ha sottratto circa 150mila per fare i suoi comodi Le persone a volte sono prive di scrupoli e pur di raggiungere i proprio scopi sono davvero disposte a tutte. È il caso di un ragazzoche dopo aver conosciuto una signora milanese ultra ottantenne in vacanza a Cortina d’Ampezzo l’ha corteggiata facendole perdere la testa. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i suoi sentimenti non erano per nulla veritieri. Voleva solo approfittare della sua ricchezza per poter fare la cosiddetta “bella vita”. Fortunatamente l’intervento dei familiari della poverahanno fatto scattare le indagini che hanno poi portato alla luce la ...

