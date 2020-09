Matteo Salvini battuto da 209 miliardi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) Appena due anni fa la Lega aveva stravinto le elezioni Europee con il 34%., vicepremier e potente ministro dell’Interno, sembrava proiettato in una traiettoria che non si poneva limiti. Con al fianco Giorgia Meloni, giovane e donna, in un affiatato tandem sovranista destinato a colmare il vuoto lasciato nel centrodestra dalla disgregazione di Forza Italia e a spostare il baricentro dell’alleanza nell’orbita delle destre nazionaliste. La fine è nota: parte dal passo falso del Papeete, passa per la rottura politica e personale con il premier Giuseppe Conte, arriva al fallimento della “campagna dell’Emilia Romagna”. Era gennaio di quest’anno: un’era geologica fa, prima della pandemia globale, delle centinaia di migliaia di morti nel mondo, della scoperta della “solidarietà ...