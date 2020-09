Lecce, ucciso arbitro di Serie B e C: caccia all’assassino (Di martedì 22 settembre 2020) Prima le urla, sentite da tutto il vicinato, poi il duplice omicidio. A Lecce, a pochi passi dalla stazione centrale, un uomo armato di coltello ha ucciso due persone: Daniele De Santis, 33 anni, arbitro professionista di Serie C con alcune presenze anche in B, e la compagna di 30 anni, Eleonora Manta. La donna è stata trovata morta all’interno dell’appartamento del compagno, De Santis invece è stato rinvenuto, senza vita, riverso sulle scale del palazzo. Entrambi uccisi a coltellate da un uomo visto allontanarsi dall’abitazione con uno zainetto sulle spalle. Ora è caccia all’assassino. I Carabinieri hanno prima perquisito scrupolosamente l’abitazione dell’arbitro in cerca di indizi che potessero ricollegare l’omicidio ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Prima le urla, sentite da tutto il vicinato, poi il duplice omicidio. A, a pochi passi dalla stazione centrale, un uomo armato di coltello hadue persone: Daniele De Santis, 33 anni,professionista diC con alcune presenze anche in B, e la compagna di 30 anni, Eleonora Manta. La donna è stata trovata morta all’interno dell’appartamento del compagno, De Santis invece è stato rinvenuto, senza vita, riverso sulle scale del palazzo. Entrambi uccisi a coltellate da un uomo visto allontanarsi dall’abitazione con uno zainetto sulle spalle. Ora èall’assassino. I Carabinieri hanno prima perquisito scrupolosamente l’abitazione dell’in cerca di indizi che potessero ricollegare l’omicidio ...

