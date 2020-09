Le Regionali finiscono 3-3, fallisce l’assalto di Salvini a Toscana e Puglia (Di martedì 22 settembre 2020) I risultati delle Regionali parlano di un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra con la Valle D’Aosta ancora da assegnare per la diversa legge elettorale della Regione. I punti principali di questo voto sono però il plebiscito in Veneto e Campania per Zaia e De Luca e la tenuta del Pd in Toscana e Puglia, con Giani ed Emiliano che hanno respinto la spallata di Salvini e Fitto ribaltando completamente il significato politico di questo turno elettorale. LEGGI ANCHE > La frecciata di Salvini a Meloni: “Se gli altri avessero preso i voti della Lega, avremmo vinto in Toscana” I risultati delle Regionali dove ha vinto il centrodestra La regione regina del centrodestra si conferma il Veneto dove, secondo i risultati delle ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) I risultati delleparlano di un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra con la Valle D’Aosta ancora da assegnare per la diversa legge elettorale della Regione. I punti principali di questo voto sono però il plebiscito in Veneto e Campania per Zaia e De Luca e la tenuta del Pd in, con Giani ed Emiliano che hanno respinto la spallata die Fitto ribaltando completamente il significato politico di questo turno elettorale. LEGGI ANCHE > La frecciata dia Meloni: “Se gli altri avessero preso i voti della Lega, avremmo vinto in” I risultati delledove ha vinto il centrodestra La regione regina del centrodestra si conferma il Veneto dove, secondo i risultati delle ...

giornalettismo : Le #regionali2020 finiscono 3-3, fallisce la spallata di #Salvini alla #Toscana2020 #RegionaliToscana… - ARGDON62 : RT @Filippoteoldi: Nelle città di Milano e Roma, solo nei centri storici il No vince. Tutto il resto della città è per il Si al referendum… - MichelaRoi : RT @Filippoteoldi: Nelle città di Milano e Roma, solo nei centri storici il No vince. Tutto il resto della città è per il Si al referendum… - marioricciard18 : RT @Filippoteoldi: Nelle città di Milano e Roma, solo nei centri storici il No vince. Tutto il resto della città è per il Si al referendum… - Sott_lazapp : RT @Sott_lazapp: Provate ad immaginare se vince il si, e le Regionali finiscono con un 3 a 3. -