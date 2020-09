Lammers: "All'Atalanta per una grande stagione" (Di martedì 22 settembre 2020) BERGAMO - " Le prime impressioni sono buone e sono molto felice di essere finalmente qui ". Così il nuovo attaccante dell' Atalanta Sam Lammers , intervistato ai canali del club nerazzurro. " Ho ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) BERGAMO - " Le prime impressioni sono buone e sono molto felice di essere finalmente qui ". Così il nuovo attaccante dell'Sam, intervistato ai canali del club nerazzurro. " Ho ...

sportli26181512 : Lammers: 'All'Atalanta per una grande stagione': Prime parole per il neo acquisto: 'Spero di segnare tanti gol. Hat… - CalcioPillole : Ufficiale #Vidal all'Inter ?? Ufficiale #Lammers all'Atalanta ?? A momenti l'ufficialità di #Morata alla Juventus ? A… - vatedelladaunia : Ufficiale #Lammers all'#Atalanta - Torrenapoli1 : UFFICIALI - #Lammers dal Psv all’#Atalanta per 9 M + 2 di bonus - il terzino destro #PedroPereira dal Benfica al… - ProfidiAndrea : ?? ?????????????????? - #Atalanta, colpo Sam #Lammers per l'attacco: come gestirlo all'asta ???? È il terzo attaccante di… -