La Gran Bretagna si prepara a nuovi lockdown: «Restrizioni in vigore per 6 mesi» (Di martedì 22 settembre 2020) Le nuove misure da giovedì. Per il premier Johnson è la prima risposta al boom di contagi (4mila casi al giorno). Possibile anche uno stop totale a fine ottobre Leggi su corriere (Di martedì 22 settembre 2020) Le nuove misure da giovedì. Per il premier Johnson è la prima risposta al boom di contagi (4mila casi al giorno). Possibile anche uno stop totale a fine ottobre

Agenzia_Ansa : Il Covid tormenta l'Europa: paura in Francia, Belgio e Gran Bretagna #ANSA - Corriere : La Gran Bretagna si prepara a un nuovo lockdown anti-Covid: coprifuoco per pub e ristoranti - repubblica : Esteri, @francescacaferr: “Il Covid sta spaventando la Gran Bretagna. Oggi Boris Johnson chiederà altri sacrifici a… - ilriformista : #Coronavirus, in #GranBretagna un mini #lockdown: “Pub chiusi alle 22, stop allo sport e chi può lavori da casa” - womantimeswebtv : Cresce la paura in Gran Bretagna. Alcune zone in lockdown, Londra resiste ma ancora per poco. God save the Queen!… -