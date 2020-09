Johnson | ' Dice no al lockdown totale ma sceglie un coprifuoco'

(Di martedì 22 settembre 2020) Non ci sarà un nuovo "pieno" come a marzo, ma il Regno Unito si trova ad "un punto pericoloso di svolta". Così il premier britannico Boris, nel suo intervento alla Camera dei Comuni, ...

vi_navy : No vabbè Johnson dice che la Germania e l'Italia hanno meno casi perchè nel passato hanno avuto dittature ahahah. - medicojunghiano : RT @globalistIT: - globalistIT : - fededambri : Non tutti i popoli hanno la disciplina, serietà e lucidità del popolo italiano, dice Boris Johnson. - mazzettam : Il governo #Johnson dice che se si dovrà chiudere tutto di nuovo sarà solo colpa di quei cazzoni dei brit. Che poi… -

Non ci sarà un nuovo "lockdown pieno" come a marzo, ma il Regno Unito si trova ad "un punto pericoloso di svolta". Così il premier britannico Boris Johnson, nel suo intervento alla Camera dei Comuni, ...(Teleborsa) - Sembrano lontani i tempi in cui Boris Johnson vestiva i panni del trionfatore assoluto pronto a traghettare tra gli applausi Londra fuori dall'UE. Da allora le cose sono decisamente camb ...