Iren | informazioni sullo stato di acquisto di azioni proprie

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all’avvio del programma didiautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, rende noto di aver acquidal 14 al 18 settembre 2020, complessivamente 175.714ordinarie al prezzo medio unitario di 2,2095 euro, per un controvalore complessivo di 388.244,43 euro. Al 18 settembre, l’utility emiliana detiene 10.898.791, pari allo 0,8377% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,224 euro.

(Teleborsa) - Iren, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, ...