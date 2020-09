Grande Fratello | Balotelli non ci sta e non parla di Dayane Mello

(Di martedì 22 settembre 2020) Un rapporto speciale tra Marioe ilEnock concorrente del: il calciatore zittisce Antonella Elia perAspettando la squadra del futuro, Marioè stato ospite in video collegamento del. L’attaccante italiano ha mostrato così vicinanza alEnock Barwuah,ndo anche di alcune dinamiche private.

Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip. Il cantante è stato punito per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. "Nero è un colore, negro è la razza", ha poi ...Bellissima sorpresa per Enock. In collegamento con la casa, infatti, il fratello Mario Balotelli. Nel corso della terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad una ...