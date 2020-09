Gomorra 5 sarà l' ultima stagione | la conferma ufficiale | Per noi è un lutto

(Di martedì 22 settembre 2020); l'della serie: laarriva dagli upfront di Sky: 'Per noi attori questa notizia; un', dice Salvatore Esposito.; l'della serie: laarriva dagli upfont di Sky dopo alcune settimane che la notizia era stata anticipata da alcune dichiarazioni dei protagonisti. "; il viaggio conclusivo di questa storia che vede questi protagonisti che chiuderanno un cerchio. Per noi attori; stato,; e; un, ma siamo contenti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra sarà

Avvenire

L'attore napoletano è stato applaudito al festival di Venezia per la sua prova in "Spaccapietre", film già uscito nelle sale. Nel frattempo si prepara a tornare sul set di Gomorra per una quinta stagi ...