Fratelli Bianchi rischiano il linciaggio, trasferiti in celle protette (Di martedì 22 settembre 2020) I due Fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro sono stati trasferiti in celle protette di isolamento nel carcere di Rebibbia. Sono stati loro stessi a richiederlo tramite i legali spaventati per la loro incolumità. trasferiti in celle di isolamento I due adesso si trovano nel braccio G9 al primo piano del carcere chiamato "degli infami" dove si trovano persone accusate di reati sessuali, pedofili, collaboratori di giustizia e cosi via. I Fratelli Bianchi saranno tenuti sotto stretto controllo al massimo della sorveglianza e avranno momenti d'aria diversi rispetto agli altri detenuti per evitare il contatto.

