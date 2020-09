Frana a Ventotene, isola divisa in due | video (Di martedì 22 settembre 2020) Allarme a Ventotene, l'isola dell'arcipelago Pontino, nella località di Moggio di Terra. Un crostone è crollato in mare, distruggendo la strada che conduce a Capo dell'Arco, dividendo l'isola a metà. Non è escluso che ci possano essere nuove frane nelle prossime ore. Frana Chiareggio NoneFrana Norvegia Le immagini di una terribile e gigantesca Frana ad Alta nel nord ...Valle d'Aosta, Frana la roccia sotto il ghiacciaio di Planpincieux Leggi su panorama (Di martedì 22 settembre 2020) Allarme a, l'dell'arcipelago Pontino, nella località di Moggio di Terra. Un crostone è crollato in mare, distruggendo la strada che conduce a Capo dell'Arco, dividendo l'a metà. Non è escluso che ci possano essere nuove frane nelle prossime ore.Chiareggio NoneNorvegia Le immagini di una terribile e gigantescaad Alta nel nord ...Valle d'Aosta,la roccia sotto il ghiacciaio di Planpincieux

fanpage : Frana sull'isola di Ventotene in località Moggio di Terra Le immagini del disastro - miamarylun : RT @rep_roma: Ventotene, crolla costone di roccia: isolati un albergo e 15 case. Il sindaco: 'Attesa nuova frana nei prossimi giorni' [di C… - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Ventotene, grossa frana in spiaggia a Moggio di terra: le immagini choc del cedimento - MicheleVincigu8 : Ventotene, la scogliera crolla in mare: le immagini impressionanti - Mariate48641882 : RT @repubblica: Frana a Ventotene, la scogliera crolla in mare: le immagini impressionanti -