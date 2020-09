Flash News del 22 Settembre 2020

(Di martedì 22 settembre 2020) Al via da questa mattina lo spoglio delle elezioni amministrative: oltre 1.100 i Comuni chiamati al voto, tra i quali anche diversi Capoluoghi di Provincia e tre Capoluoghi di Regione.Brugnaro confermato Sindaco a Venezia, Palazzi a Mantova. Al ballottaggio Reggio Calabria, Bolzano e altri undici Capoluoghi. A Matera, l’unico candidato 5 stelle al secondo turno;Nella maggioranza, soddisfazione del PD per l’esito del voto: “Siamo i vincitori“, commenta Zingaretti, che rilancia su MES e Recovery Fund.I 5 stelle rivendicano la netta vittoria del “SI” al Referendum sul taglio dei Parlamentari. Sul fronte Regionali, il centro sinistra vince in Puglia, Campania e nella sfida più delicata, la Toscana;Nel centro destra, i risultati del voto riaprono la questione della leadership, “Siamo l’unico partito che cresce ovunque“, esulta ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Disgelo fra Grecia e Turchia: colloqui in vista Grecia e Turchia terranno 'p… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il durissimo discorso di Trump contro la Cina alle Nazioni Unite Il segretar… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News

Rallyssimo

In attesa di completare la scheda tecnica del Vivo V20, e di palesare del tutto quella del V20 SE, BBK Electronics ha presentato (in Thailandia) il modello di punta del nuovo terzetto di medio-gamma, ...La definizione è un concetto utile per descrivere un'entità, utilizzabile spesso nell'identificazione dell'argomento. La cronaca della musica, dell'arte in genere, ne ha fatto uso spasmodico, etichett ...