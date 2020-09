Firenze, zia e nipote uccise dall’albero alle Cascine: due condanne e 450mila euro di risarcimento (Di martedì 22 settembre 2020) Morirono Alice e Donatella Mugnaini, la bimba di 2 anni e la zia 51enne, il 27 giugno 2014 nel parco delle Cascine a Firenze, travolte dalla caduta improvvisa di un ramo dell'albero. Il tribunale ha anche disposto provvisionali a favore dei parenti delle vittime, per un valore complessivo di 450 mila euro Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) Morirono Alice e Donatella Mugnaini, la bimba di 2 anni e la zia 51enne, il 27 giugno 2014 nel parco delle, travolte dalla caduta improvvisa di un ramo dell'albero. Il tribunale ha anche disposto provvisionali a favore dei parenti delle vittime, per un valore complessivo di 450 mila

