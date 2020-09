Finto medico le inietta cemento nel viso: intervento si trasforma in un incubo (Di martedì 22 settembre 2020) Una vicenda incredibile e crudele ma, fortunatamente, a lieto fine. Un Finto medico inietta cemento nel viso alle sue pazienti: oggi Rajee sta meglio, ma la sua avventura è stato un vero incubo iniziato nel 2005. Nel 2005 l’avventura di Rajee, che desiderava solo un intervento chirurgico al viso, si trasforma in vero incubo. Quando decide di affidarsi alla dottoressa M. sa bene a cosa va incontro: il ‘falso medico’ è noto nell’ambiente transgender perché opera i pazienti in modo anticonvenzionale (cioè illegale). La ‘dottoressa’ propone interventi a bassissimo costo che utilizzano materiali tipici ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020) Una vicenda incredibile e crudele ma, fortunatamente, a lieto fine. Unnelalle sue pazienti: oggi Rajee sta meglio, ma la sua avventura è stato un veroiniziato nel 2005. Nel 2005 l’avventura di Rajee, che desiderava solo unchirurgico al, siin vero. Quando decide di affidarsi alla dottoressa M. sa bene a cosa va incontro: il ‘falso’ è noto nell’ambiente transgender perché opera i pazienti in modo anticonvenzionale (cioè illegale). La ‘dottoressa’ propone interventi a bassissimo costo che utilizzano materiali tipici ...

