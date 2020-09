Election day 2020, Meloni fa suo il derby con Salvini ma è una vittoria mutilata (Di martedì 22 settembre 2020) Poteva andare meglio. La vittoria sarebbe potuta essere piena, e non mutilata dalla Puglia. Dove Michele Emiliano ha fatto il miracolo e il Melonista o Meloniano Fitto da favorito non ce l?ha... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 settembre 2020) Poteva andare meglio. Lasarebbe potuta essere piena, e nondalla Puglia. Dove Michele Emiliano ha fatto il miracolo e ilsta oano Fitto da favorito non ce l?ha...

Ultime Notizie dalla rete : Election day Election day, per la Romania l'Italia è un modello di voto in tempo di Covid la Repubblica Regionali 2020, il crollo del Movimento 5 Stelle. Di Maio: «Abbiamo sbagliato»

Il giorno dopo l’election day, i 5 Stelle si svegliano con sentimenti contraddittori. Poteva andare peggio, pensano, se il fronte del no avesse sfondato sul referendum. Ma è andata decisamente male ...

Election day 2020, Meloni fa suo il derby con Salvini ma è una vittoria mutilata

Poteva andare meglio. La vittoria sarebbe potuta essere piena, e non mutilata dalla Puglia. Dove Michele Emiliano ha fatto il miracolo e il melonista o meloniano Fitto da favorito non ce l’ha fatta.

Il giorno dopo l’election day, i 5 Stelle si svegliano con sentimenti contraddittori. Poteva andare peggio, pensano, se il fronte del no avesse sfondato sul referendum. Ma è andata decisamente male ...Poteva andare meglio. La vittoria sarebbe potuta essere piena, e non mutilata dalla Puglia. Dove Michele Emiliano ha fatto il miracolo e il melonista o meloniano Fitto da favorito non ce l’ha fatta.