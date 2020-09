Democrazia e legittimità in America (Di martedì 22 settembre 2020) Tra ottobre e dicembre si tengono tre importanti appuntamenti elettorali nel continente Americano. Si inizia il 18 ottobre con le presidenziali in Bolivia, Paese nel quale la Democrazia è in sospeso dopo il mancato riconoscimento del risultato delle elezioni di un anno fa vinte da Evo Morales, che si era potuto ricandidare solo in base a un’azzardata sentenza della Corte Elettorale.Il suo partito, il Movimento per il Socialismo, schiera l’ex ministro degli Esteri Luis Arce che è in testa nei sondaggi, ma che – se si andrà al ballottaggio, com’è probabile – dovrà vedersela contro tutto il resto dello spettro politico.Nel mese di novembre si vota anche negli Stati Uniti. La differenza a favore del candidato democratico Joe Biden si è andata assottigliando in queste ultime settimane e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Tra ottobre e dicembre si tengono tre importanti appuntamenti elettorali nel continenteno. Si inizia il 18 ottobre con le presidenziali in Bolivia, Paese nel quale laè in sospeso dopo il mancato riconoscimento del risultato delle elezioni di un anno fa vinte da Evo Morales, che si era potuto ricandidare solo in base a un’azzardata sentenza della Corte Elettorale.Il suo partito, il Movimento per il Socialismo, schiera l’ex ministro degli Esteri Luis Arce che è in testa nei sondaggi, ma che – se si andrà al ballottaggio, com’è probabile – dovrà vedersela contro tutto il resto dello spettro politico.Nel mese di novembre si vota anche negli Stati Uniti. La differenza a favore del candidato democratico Joe Biden si è andata assottigliando in queste ultime settimane e ...

