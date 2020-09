Comunali Guardia Sanframondi | spoglio iniziato | si profila un testa a testa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – E’loelettorale aper la proclamazione del nuovo sindaco. Sette le sezioni da scrutinare nel centro in provincia di Benevento e, stando alle prime indicazioni, siun serratotra Raffaele Di Lonardo della lista “esserCi” e Gabriele Sebastianelli di “sei tu“. Al momento sono state scrutinate all’incirca duecento schede e Di Lonardo gode di un leggero vantaggio. Aggiornamento ore 10:05 – Secondo i dati che giungono dalle sette sezioni, Di Lonardo è in vantaggio su Sebastianelli per 412 voti a 383. IN ...