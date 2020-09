Come sospendere l’assicurazione Rc auto a periodi o settimane (Di martedì 22 settembre 2020) Come sospendere l’assicurazione Rc auto a periodi o settimane Forse non tutti sanno che l’assicurazione Rc auto può essere sospesa per un certo lasso di tempo. Diverse possono essere le ragioni che spingono il privato verso questa decisione: una vacanza all’estero non breve, un periodo di intenso lavoro in trasferta oppure fattori collegati alle proprie condizioni di salute potrebbero rendere la sospensione Rc auto un’opzione molto concreta. Vediamo allora Come fare per bloccare temporaneamente l’assicurazione Rc auto e poi Come riattivarla quando serve. Facciamo chiarezza. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su rc ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020)l’assicurazione RcForse non tutti sanno che l’assicurazione Rcpuò essere sospesa per un certo lasso di tempo. Diverse possono essere le ragioni che spingono il privato verso questa decisione: una vacanza all’estero non breve, un periodo di intenso lavoro in trasferta oppure fattori collegati alle proprie condizioni di salute potrebbero rendere la sospensione Rcun’opzione molto concreta. Vediamo allorafare per bloccare temporaneamente l’assicurazione Rce poiriattivarla quando serve. Facciamo chiarezza. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su rc ...

