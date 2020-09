Calciomercato Juventus, arriva l’ok: Paratici incassa il via libera (Di martedì 22 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Alvaro Morata ruba la scena del Calciomercato della Juventus, ma Fabio Paratici non sembra accontentarsi. Non basta il ritorno, ormai sempre più vicino, dell’attaccante spagnolo per soddisfare le mire del presidente Andrea Agnelli e dell’allenatore Andrea Pirlo. Per costruire una squadra davvero solida, in grado di competere sul serio anche in Champions League oltre che in campionato, potrebbero servire altri innesti di livello che, parallelamente alle diverse uscite in programma, sarebbe lecito aspettarsi nelle prossime settimane. I nomi, come rivelato dalle ultime notizie di mercato della Juve, non mancano affatto e, tra sogni e obiettivi concreti, i botti prima del gong finale della sessione di settembre non dovrebbero mancare. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) NEWS– Alvaro Morata ruba la scena deldella, ma Fabionon sembra accontentarsi. Non basta il ritorno, ormai sempre più vicino, dell’attaccante spagnolo per soddisfare le mire del presidente Andrea Agnelli e dell’allenatore Andrea Pirlo. Per costruire una squadra davvero solida, in grado di competere sul serio anche in Champions League oltre che in campionato, potrebbero servire altri innesti di livello che, parallelamente alle diverse uscite in programma, sarebbe lecito aspettarsi nelle prossime settimane. I nomi, come rivelato dalle ultime notizie di mercato della Juve, non mancano affatto e, tra sogni e obiettivi concreti, i botti prima del gong finale della sessione di settembre non dovrebbero mancare. LEGGI ANCHE: ...

