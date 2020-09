Calciomercato Juve: Douglas Costa in uscita, piace al Wolverhampton (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato Juve: il club bianconero è al lavoro per la cessione di Douglas Costa. piace molto al Wolverhampton Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere lontano dalla Juve. Il brasiliano piace al Wolverhampton, e Mendes starebbe lavorando proprio alla cessione. I bianconeri, intanto, non stanno a guardare: se dovesse partire l’ala numero 11, potrebbe riaprirsi la pista Chiesa, come spiega Tuttosport. La Fiorentina ha aperto alla cessione e la Juve sembra essere tornata in pole per il giovane viola: gli intermediari sarebbero alla ricerca di una soluzione per portare l’esterno a Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020): il club bianconero è al lavoro per la cessione dimolto alIl futuro dipotrebbe essere lontano dalla. Il brasilianoal, e Mendes starebbe lavorando proprio alla cessione. I bianconeri, intanto, non stanno a guardare: se dovesse partire l’ala numero 11, potrebbe riaprirsi la pista Chiesa, come spiega Tuttosport. La Fiorentina ha aperto alla cessione e lasembra essere tornata in pole per il giovane viola: gli intermediari sarebbero alla ricerca di una soluzione per portare l’esterno a Torino. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - SkySport : Morata alla Juve, nei due anni in bianconero al top per gol e assist - MaffeisGiovanni : RT @SkySport: Alvaro Morata è atterrato a Torino: oggi le visite mediche con la Juventus ? - cmdotcom : #Juve, #Paratici proverà anche il colpo in fascia: una mossa pericolosa per l'#Inter -