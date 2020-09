A Matera sarà il ballottaggio a definire il prossimo sindaco (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Le ultime proiezioni Rai mostrano come a Matera l'elezioni del prossimo sindaco sia aperta e combattuta. In testa c'è Rocco Sassone, del centrodestra, con il 30,4% seguito da Domenico Bennardi del M5s con il 27,6% e Giovanni Schiuma del centrosinistra con il 19,3%. Nelle elezioni comunali, in caso di affermazione sotto il 50%, è previsto un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Le ultime proiezioni Rai mostrano come al'elezioni delsia aperta e combattuta. In testa c'è Rocco Sassone, del centrodestra, con il 30,4% seguito da Domenico Bennardi del M5s con il 27,6% e Giovanni Schiuma del centrosinistra con il 19,3%. Nelle elezioni comunali, in caso di affermazione sotto il 50%, è previsto untra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

