Vince il Sì ed è un bene Ora scelgano con più cura i parlamentari

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) La vittoria del Sì al referendum sulla riduzione del numero deiè una buona notizia per la Repubblica Italiana. Sia chiaro, non è una riforma della Costituzione, non è elemento di aiuto alle finanze pubbliche (argomentazione ridicola e miserabile), non è uno strumento di certa utilità per restituire al Parlamento una centralità perduta (forse per sempre).Però è una buona notizia perché ci colloca all’avanguardia mondiale nel numero ridotto di membri delle assemblee elettive (al tempo di De Gasperi non esisteva il telefonino, né la posta elettronica, né Facebook) ed è quindi un modo per reinterpretare in chiave più moderna il rapporto tra eletto ed elettore. Ed è una buona notizia anche perché abbiamo visto negli ultimi anni arrivare in ...