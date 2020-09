Ultime Notizie Roma del 21-09-2020 ore 20:10 (Di lunedì 21 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriele Luigi in studio netto successo dei Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari a più di 50000 sezioni scrutinate favorevoli sfiorano il 70% un successo che Fa esultare leader della maggioranza e che si abbina i risultati delle tornate elettorali nelle regioni Di Maio esulta risultato storico rilancia sul taglio agli stipendi dei parlamentari e su una legge elettorale proporzionale per Zingaretti con abitare del si apre una stagione di riforme lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché vada avanti spedita queste le parole del segretario democrat 3 a 3 la partita delle regionali per il centro-sinistra è molto più di un pareggio Zaia vola verso il bis con il 75 9% dei consensi mai un governatore tanto votato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriele Luigi in studio netto successo dei Sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari a più di 50000 sezioni scrutinate favorevoli sfiorano il 70% un successo che Fa esultare leader della maggioranza e che si abbina i risultati delle tornate elettorali nelle regioni Di Maio esulta risultato storico rilancia sul taglio agli stipendi dei parlamentari e su una legge elettorale proporzionale per Zingaretti con abitare del si apre una stagione di riforme lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché vada avanti spedita queste le parole del segretario democrat 3 a 3 la partita delle regionali per il centro-sinistra è molto più di un pareggio Zaia vola verso il bis con il 75 9% dei consensi mai un governatore tanto votato ...

