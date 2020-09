Ufo uccisi nel 1978 | il racconto di un ex maggiore tra ipotesi di bufala e realtà

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 21 settembre 2020) Una navicella aliena è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in una base militare statunitense. Questo è quanto afferma unin pensione di 84 anni. George Filler ha detto che l’UFO è stato scambiato per un aereo spia e colpito cinque volte da un ufficiale di polizia militare nel. Una storia pazzesca fa il giro del web L’84enne ha affermato di aver assistito in prima persona alla cosa e di aver saputo i particolari da un altro ufficiale, il quale gli ha detto che si trattava di un “ufo”. Per cui questa è la prova che “ci sono UFO che ronzano nel nostro cielo da anni”. Ildell’ex ufficiale dell’intelligence dell’aeronautica americana è descritto in dettaglio nel libro, “Strange Craft: The True Story of an Air ...