Salvini | ora gli equilibri Stato-Regioni cambieranno

«Dopo il risultato di queste elezioni regionali sicuramente cambieranno gli equilibri in Conferenza Stato- Regioni. Per garbo istituzionale abbiamo aspettato fino ad adesso, ma mi sembra evidente che dovrà essere qualcun altro ad andare a parlare con Conte o Gualtieri, visto che la presidenza è in mano al Pd con 15 Regioni al centrodestra». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, commentando dalla sede del Carroccio di via Bellerio, i risultati dell'Election Day.

lucianonobili : Decisivi in #Toscana per la vittoria di @EugenioGiani: anche stavolta #Salvini lo abbiamo fermato noi. Orgogliosi d… - davidallegranti : A giugno Flavio Tosi mi disse: 'Zaia vincerebbe persino senza la Lega'. La Lista Zaia in Veneto è al 47 per cento p… - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Ora il centrodestra governa in 15 Regioni su 20' #matteosalvini - gianluigidellac : RT @davidallegranti: A giugno Flavio Tosi mi disse: 'Zaia vincerebbe persino senza la Lega'. La Lista Zaia in Veneto è al 47 per cento per… - NickCelentano : RT @lvoir: Com'è finito il 7 a 0 ? Cioè Salvini ora si dimette? -