Range Rover Velar - Tutte le novità del Model Year 2021 (Di martedì 22 settembre 2020) Con il Model Year 2021, la Range Rover Velar riceve un importante aggiornamento dell'infotainment e introduce a listino nuove motorizzazioni elettrificate, tra cui l'atteso powertrain plug-in hybrid. L'aggiornata Suv inglese è da subito ordinabile in Inghilterra e presto verrà proposta anche sul mercato italiano. Plug-in hybrid da 404 CV. Replicando le scelte già fatte su altri Modelli, anche la Velar accoglie a listino la versione P400e Plug-in Hybrid. Il 4 cilindri turbo 2.0 da 300 CV e il motore elettrico da 143 CV abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale danno vita ad un powertrain da 404 CV e 640 Nm totali capace di una media, calcolata ne cliclo Wltp, di 49 g/km e 2,2 l/100 km. Con le batterie da 17,1 kWh ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 settembre 2020) Con il, lariceve un importante aggiornamento dell'infotainment e introduce a listino nuove motorizzazioni elettrificate, tra cui l'atteso powertrain plug-in hybrid. L'aggiornata Suv inglese è da subito ordinabile in Inghilterra e presto verrà proposta anche sul mercato italiano. Plug-in hybrid da 404 CV. Replicando le scelte già fatte su altrili, anche laaccoglie a listino la versione P400e Plug-in Hybrid. Il 4 cilindri turbo 2.0 da 300 CV e il motore elettrico da 143 CV abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale danno vita ad un powertrain da 404 CV e 640 Nm totali capace di una media, calcolata ne cliclo Wltp, di 49 g/km e 2,2 l/100 km. Con le batterie da 17,1 kWh ...

Range Rover Velar 2021: l'ibrida plug-in e le altre novità

Land Rover Range Rover in vendita Coriano, Provincia di Rimini

