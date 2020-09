PS5 ha sul retro una 'misteriosa' porta che al momento nessuno sa a cosa serva (Di lunedì 21 settembre 2020) Durante l'evento Sony dedicato a PS5, i fan hanno avvistato una misteriosa porta sul retro del sistema e in molti si stanno domandando a cosa potrà servire questo particolare ingresso.Questa porta è comparsa anche nelle foto dal vivo scattate dalla commissione taiwanese, ma al momento nessuno sa con certezza a cosa servirà l'ingresso.Dopo l'avvistamento, in molti stanno riportando in rete le proprie teorie sulla porta. Alcuni credono che si tratti di un ingresso per una sorta di Kensington Security Lock, ossia un sistema di sicurezza che serve ad assicurare a un mobile un determinato dispositivo. Altri, invece, credono che l'ingresso servirà a collegare la PS Camera di PS4 alla console ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Durante l'evento Sony dedicato a PS5, i fan hanno avvistato unasuldel sistema e in molti si stanno domandando apotrà servire questo particolare ingresso.Questaè comparsa anche nelle foto dal vivo scattate dalla commissione taiwanese, ma alsa con certezza aservirà l'ingresso.Dopo l'avvistamento, in molti stanno rindo in rete le proprie teorie sulla. Alcuni credono che si tratti di un ingresso per una sorta di Kensington Security Lock, ossia un sistema di sicurezza che serve ad assicurare a un mobile un determinato dispositivo. Altri, invece, credono che l'ingresso servirà a collegare la PS Camera di PS4 alla console ...

