Paolo Ciavarro | «Pensando di fare l’attore»

(Di lunedì 21 settembre 2020) Di ritorno da un’estate che lo ha visto esplorare gli angoli più belli della Sicilia (e non solo) insieme alla sua Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro risponde al telefono da Roma, impegnato nelle registrazioni della nuova edizione di Forum, programma al quale collabora ormai da cinque anni. «Ho ripreso la vita normale, anche se i ritmi sono frenetici un po’ per tutti», spiega Paolo prima di raccontare la nuova avventura che lo vedrà protagonista dal 23 settembre in seconda serata su Italia 1. Si chiama Disconnessi on the Road, il viaggio di Corona alla scoperta dei paradisi meno conosciuti d’Italia, un’esperienza a 360 gradi che porterà Paolo, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi a svelare al pubblico i posti più incredibili che si nascondono a pochi passi da noi, meraviglie delle quali probabilmente ignoravamo l’esistenza.