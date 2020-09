Moda capelli: Autunno Inverno 2020/21 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tagli corti e pixie cut, carré e scalature irregolari. Biondo cenere, biondo fragola e castano moka le nuance di tendenza. Scopriamo insieme le idee capelli per quest’Autunno/Inverno Tagli: Dal pixie cut al mid bob In questo momento dell’anno, post vacanze al mare, il capello ha bisogno sicuramente di rigenerarsi, e prima di tutto di un refresh per quanto riguarda taglio e colore. Le tendenze dell’Autunno-Inverno 2020/21 vedonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Tagli corti e pixie cut, carré e scalature irregolari. Biondo cenere, biondo fragola e castano moka le nuance di tendenza. Scopriamo insieme le ideeper quest’Tagli: Dal pixie cut al mid bob In questo momento dell’anno, post vacanze al mare, il capello ha bisogno sicuramente di rigenerarsi, e prima di tutto di un refresh per quanto riguarda taglio e colore. Le tendenze dell’/21 vedonoArticolo completo: dal blog SoloDonna

crosta_giovanni : RT @la_peau_douce: - Come li facciamo questi bei capelli? - Taglio dei parlamentari, ché va di moda. - la_peau_douce : - Come li facciamo questi bei capelli? - Taglio dei parlamentari, ché va di moda. - ModaCorriere : Capelli fa da te? Un po’ si può, ma andare dal parrucchiere è un’altra cosa - onravenwings : @MatteoSanti_5 A dire il vero mi è doppiamente simpatico perché non va con la moda... non è male anche perché li po… - angelozanzotter : @MassimilianRic Basterebbe andarci e studiare ! E non prendere la scuola come un salone di bellezza o una sfilata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda capelli Moda Capelli 2021: le ultime tendenze dalle passerelle RagusaNews Sharon Stone, capelli rétro e labbra scarlatte nella serie tv “Ratched”

Algida ed elegante, Sharon Stone è la protagonista della serie tv Netflix Ratched, uscita il 18 settemvre, nei panni Leonore Osgood. Un’ammaliante femme fatale, ricchissima ereditiera, tutta acconciat ...

Capelli medi: ecco come li porteremo nell’autunno 2020

Tagli di capelli medi che arrivano alle spalle, una lunghezza comoda che fa della praticità il proprio punto di forza. Sono infatti facili da gestire e comodi da portare. Le tendenze dell'autunno 2020 ...

Sophia Loren: 86 anni da diva assoluta

Nessuna come lei, letteralmente. Sophia Loren, 86 anni il 20 settembre, ha collezionato 2 Oscar (con "La Ciociara" è stata la prima attrice di lingua non inglese a vincerlo), 5 Golden Globe, un Leone ...

Algida ed elegante, Sharon Stone è la protagonista della serie tv Netflix Ratched, uscita il 18 settemvre, nei panni Leonore Osgood. Un’ammaliante femme fatale, ricchissima ereditiera, tutta acconciat ...Tagli di capelli medi che arrivano alle spalle, una lunghezza comoda che fa della praticità il proprio punto di forza. Sono infatti facili da gestire e comodi da portare. Le tendenze dell'autunno 2020 ...Nessuna come lei, letteralmente. Sophia Loren, 86 anni il 20 settembre, ha collezionato 2 Oscar (con "La Ciociara" è stata la prima attrice di lingua non inglese a vincerlo), 5 Golden Globe, un Leone ...