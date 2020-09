Mattarella, necessario resistere a intimidazioni mafia ++ (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - "Rosario Livatino, Sostituto Procuratore della Repubblica e poi Giudice della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, ha condotto importanti indagini contabili ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - "Rosario Livatino, Sostituto Procuratore della Repubblica e poi Giudice della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, ha condotto importanti indagini contabili ...

iconanews : ++ Mattarella, necessario resistere a intimidazioni mafia ++ - PR7_roberto : RT @BeppePanunzio: tacque quando Casaleggio dichiarò che il Parlamento non sarà più necessario, tacque pure quando Di Maio chiese l'impeach… - BeppePanunzio : tacque quando Casaleggio dichiarò che il Parlamento non sarà più necessario, tacque pure quando Di Maio chiese l'im… - GLORIAPACE0 : @fdragoni @andreasso1951 @GiorgiaMeloni Final/ il NO della Meloni! Sicuro che è necessario mandare un segnale forte… - marisa_s_43 : RT @salvatore1953: MATTARELLA E NAPOLITANO, HANNO DETTO QUALCOSA CHE NON E' VERO, LA SOVRANITA' APPARTIENE AL POPOLO ITALIANO, PER TOGLIERL… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella necessario Mattarella, necessario resistere a intimidazioni mafia Tiscali Notizie Omicidio Livatino, il ricordo di Mattarella: "Necessario resistere alla mafia"

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, nel trentesimo anniversario dell'uccisione del Giudice Rosario Livatino. "Ricordare la vile uccisione di Rosario ...

Mattarella ricorda Livatino: necessario opporsi all'indifferenza

Roma, 21 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario dell'uccisione del giudice Rosario Livatino, lo ha ricordato metendo l'accento sulla necessità ...

Coronavirus: Oms, Italia esempio nel contrasto alla pandemia

Nel contrasto della pandemia "l'Italia è stata un esempio scintillante, con unità nazionale e solidarietà, impegno comune e umiltà anche la situazione peggiore si può invertire", ha detto il direttore ...

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, nel trentesimo anniversario dell'uccisione del Giudice Rosario Livatino. "Ricordare la vile uccisione di Rosario ...Roma, 21 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario dell'uccisione del giudice Rosario Livatino, lo ha ricordato metendo l'accento sulla necessità ...Nel contrasto della pandemia "l'Italia è stata un esempio scintillante, con unità nazionale e solidarietà, impegno comune e umiltà anche la situazione peggiore si può invertire", ha detto il direttore ...