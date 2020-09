Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – L’area depressionaria, attualmente centrata sulla Francia, continuera’ nei prossimi giorni a convogliare impulsi instabili verso l’Italia determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedi’ 22 settembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani, 22 settembre, allerta gialla sul Lazio, parte di Toscana, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Maltempo, martedì 22 settembre allerta gialla in sei regioni Regionali Veneto, plebiscito per Zaia: per le proiezioni è al 73,5% Referendum, la Lega: “Adesso sciogliamo le Camere, non possono eleggere il capo dello Stato” La Puglia di Conte tradirà il Governo? Sfida all’ultima scheda Giornata mondiale della pace, Myers (Mop): “In Liberia la costruiamo pure al ‘peace club'” Referendum, Zingaretti soddisfatto: “Ora avanti con le riforme”