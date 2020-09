Live – Non è la D’Urso, volano stracci tra Alba Parietti e Caterina Collovati “Sei una poveretta”: colpa di Arisa? (Di lunedì 21 settembre 2020) Protagoniste di una lite molto accesa avvenuta negli studi Mediaset di ‘Live – Non è la D’Urso’, sono Alba Parietti e Caterina Collovati. Il battibecco tra la showgirl e la giornalista si è concentrato sull’esposizione del corpo femminile; quest’ultimo messo spesso in mostra sui social network. Dunque tra filtri Instagram, body shaming e chi mostra senza nascondere le proprie imperfezioni, Caterina Collovati che già sul social aveva criticato lo scatto fotografico della cantante Arisa in bikini, è ritornata sull’argomento scatenando gli animi in studio. Tempo fa, la cantante e attrice italiana aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostrava le sue rotondità. ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Protagoniste di una lite molto accesa avvenuta negli studi Mediaset di ‘– Non è la D’Urso’, sono. Il battibecco tra la showgirl e la giornalista si è concentrato sull’esposizione del corpo femminile; quest’ultimo messo spesso in mostra sui social network. Dunque tra filtri Instagram, body shaming e chi mostra senza nascondere le proprie imperfezioni,che già sul social aveva criticato lo scatto fotografico della cantantein bikini, è ritornata sull’argomento scatenando gli animi in studio. Tempo fa, la cantante e attrice italiana aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostrava le sue rotondità. ...

acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - Corriere : .@ilariacapua al #TDD2020: le pandemie non le fanno i virus, le fanno gli uomini. Siamo stati noi a portare in giro… - AkiraElrien : RT @purple_borahae_: • Weverse Magazine Il giorno in cui Jin ha suonato il piano tramite live streaming su Youtube avrebbe dovuto essere… - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, indiscrezione choc su Patrizia De Blanck: la contessa non avrebbe realmente origini nobil… -