Internazionali BNL d’Italia 2020 | Schwartzman | “Bello giocare con il pubblico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) “E’ stato bellocon il pubblico. Voglio congratularmi con Djokovic, è un fantastico giocatore. Ringrazio il mio team, la mia ragazza, la mia famiglia e tutti i miei amici in Argentina. Non è un momento facile in Argentina, quindi sono contento di aver fatto un buon risultato qua. E’ difficiletornei in questo periodo, quindi complimenti al direttore del torneo, tornerò qui l’anno prossimo”. Queste le parole di Diego Sebastiandopo la finale degliBNL d’Italia, persa contro Novak Djokovic in due set con il punteggio di 7-5 6-3.