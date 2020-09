Grande Fratello Vip, Matilde Brandi lascia il programma? “Voglio tornare a casa” (Di lunedì 21 settembre 2020) L’equilibrio miracoloso trovato dai concorrenti del Grande Fratello Vip sembra essere durato appena due puntate; è bastato l’ingresso della seconda tornata di concorrenti, ora (quasi) tutti regolarmente a bordo, a minare quelle già flebili alleanze e rapporti che si erano andati a creare nelle prime ore del programma. Su tutti, ad averne fatto le spese sembra essere stata Matilde Brandi, che in un lungo sfogo in lavanderia ha ammesso di soffrire più del dovuto il rapporto con Maria Teresa Ruta. Una confessione, di fronte ad Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, che avrebbe portato l’inquilina a considerare addirittura l’addio. Matilde Brandi crolla di fronte ai coinquilini e valuta l’addio al Grande ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) L’equilibrio miracoloso trovato dai concorrenti delVip sembra essere durato appena due puntate; è bastato l’ingresso della seconda tornata di concorrenti, ora (quasi) tutti regolarmente a bordo, a minare quelle già flebili alleanze e rapporti che si erano andati a creare nelle prime ore del. Su tutti, ad averne fatto le spese sembra essere stata, che in un lungo sfogo in lavanderia ha ammesso di soffrire più del dovuto il rapporto con Maria Teresa Ruta. Una confessione, di fronte ad Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi, che avrebbe portato l’inquilina a considerare addirittura l’addio.crolla di fronte ai coinquilini e valuta l’addio al...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - JoshMerak : Nel frattempo 'la contessa del vaffa' continua a colorare la casa del Grande Fratello con intensi 'vaffangoogle' fo… - Vicky_DM94 : RT @BITCHYFit: Il Grande Fratello Vip starebbe valutando se squalificare Fausto Leali -