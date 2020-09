Grande Fratello Vip, "like" sospetto di Alfonso Signorini: ufficiale, Fausto Leali rischia grossissimo (Di lunedì 21 settembre 2020) Si vocifera una squalifica. Adesso Fausto Leali rischio grosso. Prima la frase su Benito Mussolini e poi quella a sfondo razziale: per lui il Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - potrebbe subire una frenata brusca. E il popolo della Rete lo asfalta. Fa eco Cristiano Malgioglio, unica voce dello spettacolo che lo attacca senza peli sulla lingua. Sui social difende Enock Balotelli e spara una cannonata contro Fausto Leali. Malgy scrive: “Leggo in ritardo la notizia riguardante il meraviglioso @enock17 concorrente del @GrandeFratellotv e della provocazione vomitevole da parte di Fausto Leali. Dire negro è mortificante caro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Si vocifera una squalifica. Adessorischio grosso. Prima la frase su Benito Mussolini e poi quella a sfondo razziale: per lui ilVip - il reality disu Canale 5 - potrebbe subire una frenata brusca. E il popolo della Rete lo asfalta. Fa eco Cristiano Malgioglio, unica voce dello spettacolo che lo attacca senza peli sulla lingua. Sui social difende Enock Balotelli e spara una cannonata contro. Malgy scrive: “Leggo in ritardo la notizia riguardante il meraviglioso @enock17 concorrente del @tv e della provocazione vomitevole da parte di. Dire negro è mortificante caro ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - ignaziore : RT @EmilioRavizza: Io non ho mai visto una sola puntata di tutte quelle che per me sono scemenze assolute tipo il Grande Fratello, e o le t… - clikservernet : Grande Fratello Vip, “Fausto Leali sarà squalificato”: ecco cosa ha detto dopo l’elogio a Mussolini -