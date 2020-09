‘Ghost’ 5 curiosità assurde sul film | “Patrick Swayze non voleva…”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ghost è uno deiche era destinato già dall’inizio a restare nella storia. E’ successo davvero: dopo 2 oscar e circa 506 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, è ancora oggi una pellicola intramontabile, che non si può non aver visto, soprattutto per la presenza dei due grandi protagonista Patricke … L'articolo ‘Ghost’ 5 curiositàsul: “Patricknon voleva…” proviene da www.meteoweek.com.