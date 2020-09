GF Vip, televoto annullato: “Provvedimento disciplinare per un concorrente” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il televoto in corso per decretare un eliminato tra i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato. A comunicarlo, i canali ufficiali del Grande Fratello Vip 2020, che hanno specificato la misura presa a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. A questo punto è altamente probabile che Fausto Leali possa essere soggetto a una misura disciplinare come l'esclusione dal programma a causa della frase “Nero è un colore, negro è la razza”, usata durante una conversazione avuta in Casa con Enock Balotelli. (Continua...) Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilin corso per decretare un eliminato tra i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato. A comunicarlo, i canali ufficiali del Grande Fratello Vip 2020, che hanno specificato la misura presa a causa di un provvedimentonei confronti di un concorrente. A questo punto è altamente probabile che Fausto Leali possa essere soggetto a una misuracome l'esclusione dal programma a causa della frase “Nero è un colore, negro è la razza”, usata durante una conversazione avuta in Casa con Enock Balotelli. (Continua...) Ilche vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è statoa causa di un provvedimentonei ...

simonabastiani : LIVE Grande Fratello Vip 21 Settembre in DIRETTA. Annullato il televoto. Fausto Leali verso la squalifica?… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020, annullato televoto per Fausto Leali, Tommaso Zorzi a rischi? Anticipazioni 21 settembre - ste_pax : RT @PDUmorista: Grande Fratello Vip, la situazione precipita: televoto annullato, Fausto Leali rischia la squalifica. Fortunatamente nelle… - infoitcultura : Gf Vip, annullato il televoto: Fausto Leali verso la squalifica per frasi razziste - PDUmorista : Grande Fratello Vip, la situazione precipita: televoto annullato, Fausto Leali rischia la squalifica. Fortunatament… -