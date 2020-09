GF Vip: Ruta e Gregoraci, mamme preoccupate (Di lunedì 21 settembre 2020) Confessioni da mamme tra Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci che parlano dei loro figli, dei loro ex mariti. Guenda è dentro la Casa del Grande Fratello Vip insieme alla madre. Eli invece ha lasciato il suo Natham Falco da solo. Per la prima volta. Confessioni e preoccupazioni soprattutto per l’ex signora Goria… Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta sono in giardino, stanno pedalando sulla cyclette. Un momentoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Confessioni datra Maria Teresaed Elisabettache parlano dei loro figli, dei loro ex mariti. Guenda è dentro la Casa del Grande Fratello Vip insieme alla madre. Eli invece ha lasciato il suo Natham Falco da solo. Per la prima volta. Confessioni e preoccupazioni soprattutto per l’ex signora Goria… Elisabettae Maria Teresasono in giardino, stanno pedalando sulla cyclette. Un momentoArticolo completo: dal blog SoloDonna

interistadoc_ : RT @salvatrash1: Una concorrente che si ritira dopo 24h, la Contessa reguardita per le troppe parolacce e video ironici su di lei, nuovi in… - hudsonftpayne : RT @salvatrash1: Una concorrente che si ritira dopo 24h, la Contessa reguardita per le troppe parolacce e video ironici su di lei, nuovi in… - _beaphoenix_ : RT @salvatrash1: Una concorrente che si ritira dopo 24h, la Contessa reguardita per le troppe parolacce e video ironici su di lei, nuovi in… - GiuseppeBrandon : PATRIZIA DE BLANK: PERSONAGGIO DI NICCHIA, CON LA SUA AGGRESSIVITA' VERBALE DIMOSTRA IL SUO AFFETTO Grande Fratell… - infoitcultura : Patrizia De Blanck ignora Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Sono caduta” -