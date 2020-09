Gabriele Gravina sui playoff in Serie A: “C’è bisogno di un senso di cambiamento” (Di lunedì 21 settembre 2020) “L’idea play-off in Serie A? Il calcio ha bisogno di scoprire un senso di cambiamento, anche perche’ andiamo verso un momento complicato. L’esigenza di un nuovo format, un nuovo modello per valorizzare il prodotto calcio credo sia diventata un elemento di riferimento per applicare una progettualità”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 in merito all’ipotesi dei playoff di Serie A nella stagione attualmente in corso. “Spero che il confronto possa essere condiviso tra tutte le componenti per una riforma del calcio italiano, che deve andare in linea con la riforma dello sport come articolata nella legge delega”, dichiara ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) “L’idea play-off inA? Il calcio hadi scoprire undi cambiamento, anche perche’ andiamo verso un momento complicato. L’esigenza di un nuovo format, un nuovo modello per valorizzare il prodotto calcio credo sia diventata un elemento di riferimento per applicare una progettualità”. Lo ha detto il presidente della Federcalcioai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 in merito all’ipotesi deidiA nella stagione attualmente in corso. “Spero che il confronto possa essere condiviso tra tutte le componenti per una riforma del calcio italiano, che deve andare in linea con la riforma dello sport come articolata nella legge delega”, dichiara ...

GoalItalia : Gabriele Gravina annuncia un cambiamento epocale per la Serie A ?? 'Il nostro campionato rischia di perdere pubblic… - sportface2016 : #Gravina conferma il proprio pensiero sui playoff in #SerieA: 'Andiamo verso un momento complicato'. - sportli26181512 : Gravina: 'Riapertura stadi solo in A? Sono perplesso': La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del preside… - BrindisiMag : Figc: Gabriele Gravina, ‘Stadi vanno aperti anche in B e C' - BlunoteWeb : #Figc: #GabrieleGravina, ‘Stadi aperti anche in B e C -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Gravina Gabriele Gravina sui playoff in Serie A: "C'è bisogno di un senso di cambiamento" Sportface.it Gravina: "Mille allo stadio un segnale, ma sono pochi"

I 1.000 spettatori ammessi in alcuni stadi di Serie A "sono un segnale importante", anche se "davvero pochi". Ecco perché al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, reputa prematuro parlare di ...

Calcio: Gravina "1.000 allo stadio un segnale,ma sono pochi"

(ANSA) - ROMA, 21 SET - I 1.000 spettatori ammessi in alcuni stadi di Serie A "sono un segnale importante", anche se "davvero pochi". Ecco perché al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, rep ...

Gravina: «Italia-Olanda di Nations League si giocherà a Bergamo»

La partita di Nations League tra Italia e Olanda, in programma a ottobre, «si giocherà a Bergamo. Credo sia una testimonianza di ulteriore attaccamento, rispetto e riconoscenza verso il grande impegno ...

I 1.000 spettatori ammessi in alcuni stadi di Serie A "sono un segnale importante", anche se "davvero pochi". Ecco perché al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, reputa prematuro parlare di ...(ANSA) - ROMA, 21 SET - I 1.000 spettatori ammessi in alcuni stadi di Serie A "sono un segnale importante", anche se "davvero pochi". Ecco perché al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, rep ...La partita di Nations League tra Italia e Olanda, in programma a ottobre, «si giocherà a Bergamo. Credo sia una testimonianza di ulteriore attaccamento, rispetto e riconoscenza verso il grande impegno ...