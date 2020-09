(Di lunedì 21 settembre 2020) Il Coronavirus continua a mettere i bastoni tra le ruote a tutto il mondo continuando a scombussolare e modificare il nostro stile di vita. Non fa eccezione il mondo del calcio, con tantissime squadre che continuano a fare i conti con letà di diversi calciatori. In questo senso il Brasile, e di conseguenza il campionato calcistico, è stato più sfortunato di tanti altri Paesi. A fare i conti con il-19, in queste ore, è il, club brasiliano dalla storia e dal Palmarès infinito. Il club ha annunciato latà al coronavirus di 6 calciatori.6NELcaption id="attachment 1009289" align="alignnone" width="1024", getty images/captionIlfinisce nelle grinfie ...

ItaSportPress : Flamengo, sei giocatori positivi al Covid-19 - - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Flamengo, sei positivi al #Covid_19: trema la #Libertadores - sportface2016 : #Flamengo, sei positivi al #Covid_19: trema la #Libertadores - tfmguilherme : @Flamengo Sei, sei.. - marcomaioli1 : Grande partita dell'Independiente del Valle contro il Flamengo. 5-0 ma potevano essere sei o sette, il gol più brut… -

Ultime Notizie dalla rete : Flamengo sei

Calcio News 24

Il Flamengo ha annunciato via Twitter che gli ultimi test effettuati in vista della sfida di domani in Coppa Libertadores, in Ecuador, contro il Barcelona Guayaquil hanno fatto emergere la presenza di ...(ANSA) - ROMA, 21 SET - Nuovi casi di Covid-19 nel calcio brasiliano. Il Flamengo ha annunciato via Twitter che gli ultimi test effettuati in vista della sfida di domani in Coppa Libertadores, i Ecuad ...Il Brasile ha raggiunto l’agghiacciante numero di 136.895 morti da Covid-19, dopo che il Ministero della Salute ha registrato, nella giornata di ieri, ulteriori 363 decessi dovuti alla malattia preven ...