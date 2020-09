F1, Claire Williams: "L'addio è stato come un lutto" (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - " Per noi è stato come un lutto, dunque ci vorrà del tempo per riprenderci. Forse un giorno tornerò a guardare le gare perché sono state la mia vita, però per adesso posso soltanto augurare ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - " Per noiun, dunque ci vorrà del tempo per riprenderci. Forse un giorno tornerò a guardare le gare perché sono state la mia vita, però per adesso posso soltanto augurare ...

sportface2016 : #Formula1 Claire #Williams si reinventa in seguito alla cessione della Scuderia: la figlia di Frank cambia vita,… - wheelstelling : Claire Williams è la figlia di Frank Williams, 44 anni, laureata, inizia la sua carriera al circuito di Silverstone… - Visc68 : In bocca a lupo per la nuova vita che verrà e come appassionato di FI ringrazio te e tutta la famiglia Williams - TopCarNews : Williams: “Pandemia colpo di grazia per la famiglia” - pierangelo1982 : Claire Williams paragonata a #Binotto #Camilleri #Elkann era un gigante della #F1... ed è tutto dire... #F1… -

ROMA - "Per noi è stato come un lutto, dunque ci vorrà del tempo per riprenderci. Forse un giorno tornerò a guardare le gare perché sono state la mia vita, però per adesso posso soltanto augurare alla ...

A partire dal GP d’Italia, a Monza, la famiglia Williams ha lasciato la Formula 1. Nonostante ciò, la scuderia è rimasta comunque in griglia, ma con proprietario diverso, la società di investimento Do ...

Col GP di Monza si è chiusa un’era per la F1, quella della Williams. Cacciata subito dalla nuova proprietà la vice-boss Claire ha cambiato vita. Suo malgrado essendo stata defenestrata in men che non ...

