Elezioni regionali Veneto 2020 | gli exit poll | i dati alla chiusura delle urne

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 settembre 2020) XXX è in vantaggio su XXX nella corsa allein: sono queste le prime indicazioni fornite daglisubito dopo la. Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre, i cittadini veneti sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 16 comuni per il primo turnoamministrative. Alle 15 sono stati chiusi i seggi e sono iniziate le procedure di spoglioschede elettorali. L’Election Day si proietta dunque adesso verso i risultati finali. Da questo punto di vista, i ...