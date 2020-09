Elezioni Regionali 2020 e Referendum | risultati in diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo settimane di intensa campagna elettorale è arrivato il momento delle Elezioni Regionali e del Referendum sul taglio dei parlamentari. 6 le regioni al voto: Liguria, Marche, Puglia, Campania, Veneto e Toscana. Si tratta di Elezioni molto attese anche per le conseguenze che potrebbero avere sul governo.Le votazioni termineranno lunedì alle 15, da quel momento via ad exit poll ed allo scrutinio ed alle prime proiezioni sui voti reali con i risultati in diretta.Buoni i risultati dell'affluenza. Nella giornata di domenica infatti ha votato quasi il 40% (39,4%). Per gli analisti si tratta di un numero elevato vista soprattutto la paura da CovidI risultati in direttaStando ai sondaggi pare certa la vittoria del Si al ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo settimane di intensa campagna elettorale è arrivato il momento dellee delsul taglio dei parlamentari. 6 le regioni al voto: Liguria, Marche, Puglia, Campania, Veneto e Toscana. Si tratta dimolto attese anche per le conseguenze che potrebbero avere sul governo.Le votazioni termineranno lunedì alle 15, da quel momento via ad exit poll ed allo scrutinio ed alle prime proiezioni sui voti reali con iin.Buoni idell'affluenza. Nella giornata di domenica infatti ha votato quasi il 40% (39,4%). Per gli analisti si tratta di un numero elevato vista soprattutto la paura da CovidIinStando ai sondaggi pare certa la vittoria del Si al ...

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - clikservernet : Elezioni, via alla seconda giornata: si vota dalle 7 alle 15 per referendum, amministrative, regionali e suppletive… - Noovyis : (Elezioni, via alla seconda giornata: si vota dalle 7 alle 15 per referendum, amministrative, regionali e suppletiv… -