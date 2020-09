CorSport: Osimhen schioda il Napoli da un titic-titoc che sa di niente (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Corriere dello Sport esalta Victor Osimhen. Quando è entrato lui, ieri in campo, al Tardini, Parma-Napoli ha cambiato volto. Il Napoli, anzi, è cambiato. “Victor Osimhen, magari inconsapevolmente, è portatore sano di allegria e di bellezza, è una secchiata d’aria fresca su una domenica da perditempo, è una maschera che infonde coraggio e sparge esuberanza in appena 119 secondi, ciò che gli serve per trasformare plasticamente il Napoli con la magia della sua irruzione”. L’ingresso del nigeriano in campo ha schiodato il Napoli da un titic-titoc inutile, scrive il quotidiano sportivo. “Quando al 61’ esatto d’una gara terribilmente piatta Gattuso sceglie ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Corriere dello Sport esalta Victor. Quando è entrato lui, ieri in campo, al Tardini, Parma-ha cambiato volto. Il, anzi, è cambiato. “Victor, magari inconsapevolmente, è portatore sano di allegria e di bellezza, è una secchiata d’aria fresca su una domenica da perditempo, è una maschera che infonde coraggio e sparge esuberanza in appena 119 secondi, ciò che gli serve per trasformare plasticamente ilcon la magia della sua irruzione”. L’ingresso del nigeriano in campo hato ilda uninutile, scrive il quotidiano sportivo. “Quando al 61’ esatto d’una gara terribilmente piatta Gattuso sceglie ...

