Coronavirus, la clamorosa scelta controcorrente: 26 positivi in squadra, ma si gioca lo stesso (Di lunedì 21 settembre 2020) Una scelta un po’ controcorrente. E’ quella dell’Al-Hilal, il club saudita in cui milita Giovinco. Insieme a lui, infatti, altri 25 calciatori sono risultati positivi al Coronavirus dopo il ciclo di tamponi effettuato dalla società, ma la squadra è scesa in campo lo stesso. Lo ha fatto in occasione del match di ieri di AFC Champions League contro lo Shahr Khodrou, terminato 0-0. Decisione singolare, quella di giocare, anche per via dei pochissimi ricambi in panchina, ben 3.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Unaun po’. E’ quella dell’Al-Hilal, il club saudita in cui milita Giovinco. Insieme a lui, infatti, altri 25 calciatori sono risultatialdopo il ciclo di tamponi effettuato dalla società, ma laè scesa in campo lo. Lo ha fatto in occasione del match di ieri di AFC Champions League contro lo Shahr Khodrou, terminato 0-0. Decisione singolare, quella dire, anche per via dei pochissimi ricambi in panchina, ben 3.L'articolo CalcioWeb.

DrApocalypse : Jennifer Aniston e Brad Pitt, clamorosa reunion on line contro il Coronavirus - Gallo9Modazza : RT @AndreaInterNews: Sto analizzando la gestione (clamorosa!) del profilo di Capuano in questa terza fase post-Coronavirus* e devo dire che… - AndreaInterNews : Sto analizzando la gestione (clamorosa!) del profilo di Capuano in questa terza fase post-Coronavirus* e devo dire… - myeivissa : RT @Stefbazzi: - 'IN CLASSE CON LA MASCHERINA? TENGO I MIEI BIMBI A CASA' - Clamorosa dichiarazione di un prof di Lendinara. 'E sono certo… - danibona1 : RT @Stefbazzi: - 'IN CLASSE CON LA MASCHERINA? TENGO I MIEI BIMBI A CASA' - Clamorosa dichiarazione di un prof di Lendinara. 'E sono certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus clamorosa CLAMOROSO Muriqi - Dalla Turchia dicono: "Il kosovaro ha il Coronavirus" Laziochannel Lazio, allarme Coronavirus: Muriqi risultato positivo al test

Scatta l’allarme in Serie A, la situazione preoccupa in casa Lazio. Positivo al Coronavirus, così sarebbe risultato un calciatore del club biancoceleste. Stando a quel che sono le news riportate diret ...

Emmy 2020: cerimonia rivoluzionata dal coronavirus e gaffe alla vigilia, come seguirli in Italia

È la notte degli Emmy Awards 2020, i premi americani della televisione, quest'anno rivoluzionati dalla pandemia da coronavirus. Niente cerimonia ufficiale, niente red carpet: l'Academy of Television A ...

GENZANO – Elezioni Comunali: alle 23 affluenza al 48,58%. Si vota fino alle 15 di lunedì

Ma, lo ricordiamo, allora si votò nella sola giornata di domenica, mentre in questa occasione, per evitare assembramenti favorevoli alla diffusione del Covid-19, si tornerà al voto ... Movimento 5 ...

Scatta l’allarme in Serie A, la situazione preoccupa in casa Lazio. Positivo al Coronavirus, così sarebbe risultato un calciatore del club biancoceleste. Stando a quel che sono le news riportate diret ...È la notte degli Emmy Awards 2020, i premi americani della televisione, quest'anno rivoluzionati dalla pandemia da coronavirus. Niente cerimonia ufficiale, niente red carpet: l'Academy of Television A ...Ma, lo ricordiamo, allora si votò nella sola giornata di domenica, mentre in questa occasione, per evitare assembramenti favorevoli alla diffusione del Covid-19, si tornerà al voto ... Movimento 5 ...