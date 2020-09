Coppia di ragazzi si perde durante un’escursione sul Circeo: salvati dai vigili del fuoco (Di lunedì 21 settembre 2020) Poco dopo le 21.30 di ieri 20 settembre è giunta, nella Sala Operativa del Comando Provinciale vigili del fuoco di Latina, una richiesta di aiuto da parte di due ragazzi che avevano perso l’orientamento sul promontorio del Circeo. Coppia di ragazzi si perde durante un’escursione sul Circeo Sin da subito gli operatori di Sala hanno avviato i contatti con i due ragazzi per avere maggiori informazioni, specialmente riguardo il loro stato di salute. Dopo aver appreso delle buone condizioni di salute ed aver ricevuto le coordinate dagli stessi – mediante applicazione di messaggistica (Whatsapp) – sul posto, in località Punta Rossa, si sono recati i vigili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Poco dopo le 21.30 di ieri 20 settembre è giunta, nella Sala Operativa del Comando Provincialedeldi Latina, una richiesta di aiuto da parte di dueche avevano perso l’orientamento sul promontorio deldisiun’escursione sulSin da subito gli operatori di Sala hanno avviato i contatti con i dueper avere maggiori informazioni, specialmente riguardo il loro stato di salute. Dopo aver appreso delle buone condizioni di salute ed aver ricevuto le coordinate dagli stessi – mediante applicazione di messaggistica (Whatsapp) – sul posto, in località Punta Rossa, si sono recati idel ...

