Comunali, primo exit poll Rai (Di lunedì 21 settembre 2020) Stando ai primi exit poll pubblicati da Opinio Italia per la Rai, alle amministrative di Bolzano sarebbe avanti Roberto Zanin del centrodestra al 33-37%, mentre Renzo Caramaschi è al 29-33 e Luis Walcher di Svp tra 10,5-14,5%. A Trento Franco Ianeselli del centrosinistra è al 51-55%, seguito da Andrea Merler del centrodestra tra il 30-34% e Carmen Martini del M5s al 3,5-5,5%. A Lecco in testa Peppino Ciresa del centrodestra al 49-53, Mauro Gattinoni del centrosinistra al 36-40%, Silvio Fumagalli tra il 4,5-6,5% A Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è fra il 62 e 66%, Stefano Rossi del centrodestra tra il 25 e il 29% Venezia vede Luigi Brugnaro del centrodestra è al 49,5-53,5%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra tra il 29,5 e il 33,5%, Sara Visman è al 2,5-4,5. A Reggio Calabria testa a testa ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 settembre 2020) Stando ai primipubblicati da Opinio Italia per la Rai, alle amministrative di Bolzano sarebbe avanti Roberto Zanin del centrodestra al 33-37%, mentre Renzo Caramaschi è al 29-33 e Luis Walcher di Svp tra 10,5-14,5%. A Trento Franco Ianeselli del centrosinistra è al 51-55%, seguito da Andrea Merler del centrodestra tra il 30-34% e Carmen Martini del M5s al 3,5-5,5%. A Lecco in testa Peppino Ciresa del centrodestra al 49-53, Mauro Gattinoni del centrosinistra al 36-40%, Silvio Fumagalli tra il 4,5-6,5% A Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è fra il 62 e 66%, Stefano Rossi del centrodestra tra il 25 e il 29% Venezia vede Luigi Brugnaro del centrodestra è al 49,5-53,5%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra tra il 29,5 e il 33,5%, Sara Visman è al 2,5-4,5. A Reggio Calabria testa a testa ...

Agenzia_Ansa : ++ Exit Opinio-Rai: Referendum, il sì al 60-64% ++ In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la R… - Agenzia_Ansa : ?? LO SPOGLIO IN DIRETTA #Exitpoll del consorzio Opinio Italia per la Rai Valle d'Aosta: @LegaSalvini primo partito… - Agenzia_Ansa : ?? LO SPOGLIO IN DIRETTA Regionali - primo #Exitpoll del consorzio Opinio Italia per la Rai VENETO: @zaiapresidente… - Duchessaclaris1 : RT @Agenzia_Ansa: ++ Exit Opinio-Rai: Referendum, il sì al 60-64% ++ In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai,il… - citynowit : ?? Si chiudono le urne chiuse e arriva il primo exit poll -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali primo Elezioni comunali Reggio Calabria, c’è già il primo verdetto ad urne aperte Il Reggino Tregua Covid nel Salernitano nel primo giorno di votazioni: solo 2 nuovi positivi

Nella domenica delle lezioni si è registrata, finalmente, una tregua nei numeri dei contagi. Il Covid sembra essersi preso una pausa, nel senso che nella giornata di ieri – come scrive il quotidiano “ ...

Referendum per ridurre i parlamentari: nel circondario tutti molto sopra il 50%

Imola. Ecco i dati definitivi, lunedì 21 settembre alle 15, sull’affluenza alle urne sul referendum costituzionale, quindi, senza obbligo di quorum, per ridurre i parlamentari nel territorio del circo ...

Montemurlo, non si fermano le manutenzioni stradali: più sicurezza su via Oste

All'opera la macchina a caldo impegnata in varie zone del Comune per i risanamenti stradali. In via Oste nuovo arredo urbano per la sicurezza dei pedoni e il riordino della sosta. Rifatta la segnaleti ...

